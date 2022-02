EEASM : Réseaux d’eau et d’assainissement : le point sur les travaux en cours à la Baie Orientale, Grand-Case et Agrément

L’Etablissement des Eaux et d’Assainissement de Saint-Martin (EEASM) poursuit ses investissements pour améliorer la distribution d’eau potable et l’assainissement des eaux usées, et informe la population sur les travaux en cours et les perturbations attendues.

• Plage de la Baie Orientale – Renouvellement du réseau d’assainissement

Les travaux de renouvellement du réseau d’assainissement se poursuivent sur la partie nord de la plage de la Baie Orientale. L’enfouissement des nouvelles canalisations a débuté et se poursuivra tout le mois de février sur la plage, depuis l’hôtel Mont Vernon jusqu’au parking des restaurants « Kkô Beach » et « Coco Beach ».

Ce réseau assure le transfert des eaux usées des quartiers de l’Espérance, Hope Estate, Cul-de-Sac, Mont Vernon et Baie Orientale, en vue de leur épuration à la station de Quartier d’Orléans. Son redimensionnement est indispensable pour répondre aux besoins croissants en assainissement liés au développement du territoire.

Ces travaux sont co-financés par l’Union européenne dans le cadre du FEDER, ainsi que par l’Office français de la biodiversité (OFB).

• Grand-Case : route de l’Espérance – Extension du réseau d’assainissement

Perturbations de l’accès à l’aéroport depuis Hope Estate

Le développement des infrastructures autour de l’aéroport de Grand-Case et de la route de l’Espérance impose d’étendre le réseau d’assainissement pour pouvoir collecter les eaux usées des nouvelles constructions.

Jusqu’à mi-avril, des perturbations du trafic routier sont attendues sur la route de l’Espérance et pourront gêner l’accès à l’aéroport :

– Circulation alternée entre Hope Estate et l’entrée de l’aéroport, en semaine de 7h00 à 14h30

Ces travaux bénéficient des aides financières de l’Etat et de la Collectivité dans le cadre du contrat de convergence et de transformation de Saint-Martin.

• Agrément : rues Nana Clark et François Hunt – Mise en service des nouvelles canalisations d’eau et réfection des chaussées

Les équipes d’intervention ont terminé la pose des nouvelles canalisations d’eau potable rue Nana Clark et François Hunt à Agrément.

La réfection des chaussées sur tranchées interviendra dès cette semaine et jusqu’à fin février, rue Nana Clark à partir du rond-point d’Agrément, puis rue François Hunt :

– Circulation alternée en semaine de 8h30 à 16h, et facilitée aux horaires de pointe

– Stationnement interdit sur l’emprise des travaux

Cette opération bénéficie également des aides financières de l’Etat et de la Collectivité.

