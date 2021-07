EEASM : En attendant la fin proche des travaux à Grand-Case, une coupure d’eau est prévue ce lundi 19 juillet

« Les travaux engagés à Grand-Case depuis plusieurs mois touchent à leur fin », précise l’Etablissement des Eaux et de l’Assainissement de Saint-Martin (EEASM) dans un communiqué. Pour rappel, ceux-ci concernent à la fois le réseau d’alimentation en eau potable qui a été entièrement remis à neuf et le déploiement du réseau d’assainissement collectif dont ne disposait pas encore le secteur.

Une étape importante est planifiée pour ce lundi 19 juillet et consistera à connecter le nouveau réseau d’alimentation en eau potable. Cette séquence engendrera une coupure d’alimentation d’eau à partir de 7h et jusqu’en fin d’après-midi ce lundi 19 juillet. Les usagers sont invités à prendre leurs dispositions.

Par sécurité et pour permettre au fil du temps de connecter les abonnés au nouveau réseau, l’ancien et le nouveau réseau resteront fonctionnels jusqu’à la fin du mois de septembre.

Durant cette période de raccordement des abonnés, des perturbations sont à prévoir, notamment au niveau des pressions et du débit, pour celles et ceux qui sont encore connectés à l’ancien réseau et ce jusqu’à ce l’ensemble des abonnés soit connecté au nouveau réseau. Les connexions individuelles engendreront elles des coupures ponctuelles de quelques heures tout au plus.

L’assainissement collectif sera effectif en septembre, il appartiendra alors aux abonnés de prévoir leur raccordement dans les meilleurs délais en prenant contact avec le délégataire, la SAUR.

De façon plus globale, la réfection de la voirie sera également effective pour la fin du mois de septembre, mettant fin à la période de perturbations et permettant le retour à une circulation normale.