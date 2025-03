ÉDUCATION : Une dictée bilingue connectée entre plusieurs académies

Dans le cadre de la Semaine des Langues qui s’est tenue du 17 au 22 mars 2025, une première dictée bilingue connectée en anglais et en espagnol a rassemblé environ 300 élèves des niveaux 5e, 4e et 3e. Huit établissements scolaires répartis entre Saint-Martin, la Guadeloupe, Marie-Galante, la Martinique et Versailles ont relevé le défi d’écrire simultanément une dictée en langue étrangère tout en étant connectés via la plateforme Zoom.

Le projet a été porté par des professeurs d’anglais et d’espagnol de l’académie de Guadeloupe, avec une coordination assurée pour le pôle Saint-Martin par trois enseignantes du collège Soualiga : Gwenaëlle Cherasco Ayassamipoulle, Reyanne Gumbs et Alba Toledano. Les collèges participants incluaient le collège Soualiga, Roche Gravée de Moho et Mont des Accords à Saint-Martin, ainsi que plusieurs établissements en Guadeloupe, à Marie-Galante, en Martinique et à Versailles.

L’idée est née lors d’une formation destinée à la préparation de la Semaine des Langues. Inspirés par le thème “Des langues pour créer, innover, s’engager“, les enseignants ont conçu cette dictée interactive et interacadémique afin de promouvoir l’apprentissage des langues dans un cadre ludique et collaboratif. L’événement a permis aux élèves de travailler en temps réel avec leurs homologues d’autres régions, puis de participer à une correction commune animée en direct. Une occasion unique pour ces jeunes d’échanger et de découvrir de nouvelles méthodes d’apprentissage.

Les défis techniques n’ont pas manqué : décalage horaire, connexions instables et autres imprévus technologiques ont jalonné l’expérience. Toutefois, grâce à la motivation des enseignants et des élèves, l’événement a été un succès. Tous les participants ont reçu un certificat de participation, et les meilleurs ont été récompensés par des médailles et des lots symboliques.

Encouragés par cet engouement, les organisateurs espèrent reconduire l’expérience l’année prochaine avec encore plus de participants et des moyens techniques renforcés pour assurer une immersion linguistique toujours plus enrichissante. _Vx

