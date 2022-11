EDUCATION : Une aide exceptionnelle de 3000 euros accordée aux 70 étudiants inscrits en BTS à Saint-Martin

La Collectivité a décidé d’octroyer une aide financière aux étudiants inscrits en BTS dans un établissement public de Saint-Martin.

Sur cette base, 636 étudiants ont sollicité une aide financière évaluée à près de 3M€. Seuls les étudiants qui quittaient le territoire pouvaient prétendre à ce dispositif. Ceux restés à Saint-Martin ne pouvant réglementairement que bénéficier des aides du CROUS. Aussi, consciente de la charge que représente le suivi des études sur place, et compte tenu des difficultés rencontrées au quotidien, la Collectivité a décidé leur octroyer une aide financière aux étudiants inscrits en BTS dans un établissement public de Saint-Martin. Le conseil exécutif réuni le 10 novembre 2022, a décidé d’accorder la somme de 3 000€ à chacun des 70 étudiants de BTS inscrits dans les deux lycées publics que sont le LGT R. WEINUM et le LP D. JEFFRY. Ce soutien permet notamment de couvrir les frais liés à l’achat de matériels informatiques, à l’achat de la carte de bus et à la restauration. Ce dispositif d’aide exceptionnelle d’un montant total de 210 000 € au titre de l’année universitaire 2022-2023 vise à soutenir les étudiants poursuivant leurs études sur le territoire, dans le cadre du Fonds Social Européen au titre l’axe prioritaire 16 « REACT-EU FSE » du PO Etat FEDER FSE Guadeloupe et Saint-Martin 2014-2020. _AF

