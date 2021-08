EDUCATION / Un point sur la rentrée scolaire

Le calendrier de la rentrée des personnels de l’Education Nationale a été annoncé par l’académie de Guadeloupe alors que la rentrée des élèves n’interviendra pas avant le 13 septembre prochain. Un temps mis a profit pout travailler sur la mise en œuvre du protocole sanitaire

La situation épidémique de notre région académique a nécessité de reporter l’accueil des élèves au lundi 13 septembre 2021. Les services académiques sont pleinement mobilisés et préparent avec l’ensemble des partenaires le retour des élèves à l’école.

Aussi, l’accueil des personnels de l’académie de la Guadeloupe se fera conformément au

calendrier ci-dessous :

Jeudi 2 septembre : Réunions des personnels d’encadrement et des personnels du rectorat

Vendredi 3 septembre : CHSCTA (Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail Académique-NDLR)

A partir du lundi 06 septembre : Réunions des personnels des écoles et établissements scolaires conformément aux modalités et horaires définis par le responsable de l’établissement. Ces rencontres permettront de travailler sur la mise en œuvre des scénarios de continuité pédagogique et de préparer l’accueil des élèves du 13 septembre. Le groupe de travail associant l’ensemble des partenaires poursuit ses travaux.