ÉDUCATION : « Tous résilients face aux risques » à la cité scolaire Robert Weinum

Ce jeudi 13 octobre 2022, une exposition et une conférence-débat étaient organisées au Lycée Robert Weinum à la Savane dans le cadre de la Journée nationale de la résilience « Tous résilients face aux risques ».

De 9h à 12h, toutes les classes de seconde de l’établissement scolaire, à savoir 231 lycéens, ont été sensibilisés aux risques et à la nécessité de se reconnecter à la nature. La Journée Nationale de la Résilience (JRN) vise à sensibiliser, informer et acculturer tous les citoyens aux risques qui les environnent, dans une logique d’exercices pratiques et dans l’objectif de contribuer à la préparation de tous aux bons comportements en cas de survenance d’une catastrophe, y compris la nouvelle génération. Pour l’occasion, les médias ont été conviés en cette fin de matinée d’actions en présence de Vincent Berton, préfet délégué des Îles du Nord, d’Harry Christophe, vice-recteur et chef du service de l’Éducation nationale de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin et d’Olivier Saunier, proviseur du lycée Robert Weinum. Plusieurs stands d’information étaient installés dans la cour de l’établissement, tenus par les pompiers, la Croix-Rouge et la police territoriale. La conférence fut donnée par deux intervenants en les personnes de Carole Berthod, pour les séismes, et Jean-Noël Degrace dont la présentation sur les cyclones fut particulièrement interactive et intéressante. L’opération « Tous résilients face aux risques » était portée par Fabienne Monmarson, cheffe du service des Sécurités et adjointe au Directeur des Services du Cabinet de la Préfecture. Si Monsieur le Préfet Vincent Berton note une esprit de responsabilité et de discipline de la part des Saint-Martinois, il préconise, par le biais de la journée nationale de résilience, une meilleure conscience du risque sans pour autant découler vers un sentiment de fatalité : « Il faut avoir conscience qu’on ne maîtrise pas la nature mais continuer à s’adapter à sa réalité avec les risques possibles en se développant davantage et en adoptant des comportements individuels comme se renseigner sur les prévisions météorologiques et se protéger des intempéries, cela peut éviter les drames. » Les récentes conventions entre l’État et les radios locales ainsi que la pose de sirènes d’alerte participent à la culture du risque avec une communication continue sur la question. Le choix d’établir cette matinée d’information au sein d’un établissement scolaire souligne l’importance d’éduquer la jeunesse saint-martinoise aux catastrophes naturelles, conscientisation que les lycéens pourront répandre au sein de leur propre foyer car la résilience et la conscience du risque sont une affaire qui concerne toutes les générations. Harry Christophe, vice-recteur, se félicite de l’action matinale et a abordé, lors du point presse, la problématique qui touche particulièrement les jeunes à savoir celle des informations erronées qui circulent et se relayent sur les réseaux sociaux après une catastrophe naturelle. Pour le proviseur Olivier Saunier, la matinée « Tous résilients face aux risques » se voulait être le porte-parole de la Journée Nationale de Résilience qui s’est poursuivie dans l’après-midi avec une conférence-débat publique à la CCISM. _Vx

