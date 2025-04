ÉDUCATION / SPORT : Pour que les graines de champions entrent dans la compétition

Afin de rappeler à la jeunesse que les rêves ne sont jamais trop grands pour être réalisés, Melvin Landerneau, champion d’Europe de cyclisme sur piste, rend visite aux enfants des écoles de Saint-Martin.

Du 20 au 27 avril, Melvin Landerneau, également vice-champion du monde de cyclisme sur piste, est invité à rencontrer les enfants de l’île. Mardi dernier, les écoles Emile Choisy, Evelina Halley et Ghislaine Rogers ont accueilli l’athlète, venu montrer aux jeunes que le sport peut être une passion mais aussi une profession. Hier, à 15h, le rendez-vous était donné sur le parking de Galisbay pour un tour à vélo jusqu’à La Samanna, aux Terres Basses. Le champion et les cinq clubs de cyclisme de l’île faisaient partie du peloton. Aujourd’hui, les écoles Elie Gibs, Clair Saint-Maximin et Jean Anselme reçoivent à leur tour le jeune prodige dans leur établissement. Enfin, samedi prochain, à 13h, le plus grand nombre est attendu pour un mini-stage de vélo sur piste, animé par Melvin en personne, au plateau sportif de Sandy Ground. C’est à la Team Jeunesse Cycliste d’Orléans (JCO) et à la Caisse Territoriale des Œuvres Scolaires de Saint-Martin (CTOS) que l’on doit cette noble initiative. “J’aurais bien aimé qu’un sportif vienne dans mon école me dire que c’est possible de vivre du sport et qu’il existe plusieurs options. Ça peut être un déclic pour certains !”, confie le champion. Pour favoriser ce déclic, Gilbert Rousseau, président du JCO, pense que les écoles devraient “développer davantage les jeux d’adresse et de vitesse”. Du 1er au 10 mai, Saint-Martin accueillera Jayson Rousseau, double vice-champion de France de cyclisme sur piste, pour porter, à son tour, un message d’espoir auprès de la nouvelle génération.

