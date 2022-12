ÉDUCATION : Signature de la nouvelle convention du Projet Éducatif Du Territoire

Réunis dans la salle polyvalente du collège du Mont des Accords ce lundi 28 novembre, les officiels porteurs de ce projet éducatif du territoire (PEDT) et du Plan Mercredi 2022 – 2025 avaient convié la presse pour marquer l’évènement.

La signature tripartite du document officialise donc la reconduite du PEDT avec Christine Gangloff-Ziegler, rectrice de l’Académie de la Guadeloupe, Dominique Démocrite-Louisy, 3ème vice-présidente de la Collectivité représentant Louis Mussington et Julien Marie, directeur des services du Cabinet de la Préfecture de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy, représentant Vincent Berton, préfet délégué. En partenariat avec la Caisse Territoriale des Œuvres Scolaires de Saint-Martin (CTOS) dont le directeur de l’éducation Médhi Boucard a assuré la présentation, le projet éducatif du territoire / plan mercredi a pour but de renforcer l’articulation de l’ensemble des activités périscolaires par les organismes concernés à savoir l’État, la Collectivité, la CAF et l’Éducation Nationale, et ce, depuis 10 ans. Les quatre axes principaux du PEDT dont le budget annuel de dépenses pures est de 450.000€ par an sont complémentarité et cohérence éducatives, inclusion et accessibilité de tous les enfants y compris ceux en situation de handicap, collaboration des acteurs dont le secteur associatif, qualité et diversité des activités proposées en intégrant des sorties éducatives avec la création d’une œuvre finale. Les objectifs de ce dispositif qui reçoit le soutien de la Direction Départementale de la Jeunesse et des Sports (DRAJES) sont multiples comme renforcer les compétences du langage, stimuler la curiosité des enfants grâce au patrimoine culturel de Saint-Martin et prôner le vivre ensemble. Un enfant passe en moyenne 13% de son temps à l’école, les activités périscolaires sont d’autant plus importantes à son épanouissement personnel. Le Projet Éducatif Du Territoire – Plan Mercredi s’adresse à tous les enfants scolarisés, de la maternelle à la CM2. 1404 jeunes en ont bénéficié en 2021 et 1999 en 2022. _Vx

1,422 vues totales, 431 vues aujourd'hui