ÉDUCATION / Semaine Sismik : sensibilisation des élèves de CM1 et CM2 aux risques sismiques

Du 17 au 21 février, la Semaine Sismik, organisée par la préfecture via sa Direction de l’environnement, de l’aménagement et du logement (DEAL), a sensibilisé les élèves de Saint-Martin aux risques liés aux tremblements de terre.

En partenariat avec la Collectivité, la Croix-Rouge, les pompiers (STIS) et l’ Association française pour la prévention des catastrophes naturelles et technologiques (AFPCNT), cette troisième édition a concerné huit écoles du territoire, avec 27 sessions au total.

Le mercredi 19 février, les élèves de CM1 et CM2 de l’école Clair Saint-Maximin à Quartier d’Orléans, dirigée par Joëlle Petchy-Dorville, ont participé à des ateliers animés par Cédric Jeannot (PIRAC – Croix-Rouge française) et Lauriane Belleterre (AFPCNT). Ils ont appris les causes des séismes, le rôle des plaques tectoniques et les zones les plus exposées, dont la Caraïbe.

Les enfants connaissent désormais les bons réflexes à adopter lors d’un séisme : repérer la sortie la plus proche, se protéger sous une table en bois ou dans l’encadrement d’une porte, et s’éloigner des fenêtres. En cas d’alerte tsunami, ils doivent impérativement rejoindre un point élevé, à plus de 15 mètres du niveau de la mer.

Les élèves ont également participé à deux activités ludiques : un jeu sur la constitution d’un kit d’urgence (eau, trousse de secours, nourriture en conserve, lampe, radio à piles, sifflet, couverture de survie…) et compléter un texte à trous sur les séismes et tsunamis.

En parallèle des ateliers de sensibilisation sur le risque sismique avec l’équipe de périscolaire, les pompiers du STIS ont effectué des démonstrations sur les gestes qui sauvent dans d’autres établissements scolaires locaux. Une initiative essentielle pour un territoire fortement exposé aux tremblements de terre. _Vx

