Education : Saint-Martin obtient le label « Cité Educative »

Dans le cadre du Comité interministériel à la Ville (CIV), le Premier ministre a annoncé la labellisation de neuf nouvelles Cités éducatives en Outre-mer. Un nouveau programme national qui va voir le jour aussi à Saint-Martin dès 2022 !

Une Cité éducative n’est pas un dispositif de plus, mais un programme qui permettra de créer une véritable alliance de tous les acteurs éducatifs travaillant dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville : les services de l’État, la COM, les associations et bien-sûr les habitants, enfants, jeunes et parents.

Cette Cité éducative intensifiera les prises en charges éducatives des enfants à partir de 3 ans et des jeunes jusqu’à 25 ans, avant, pendant, autour et après le cadre scolaire. Il s’agit ainsi de fédérer tous les acteurs de l’éducation scolaire et périscolaire.

Un label d’excellence

C’est dans ce cadre que le Service de l’Education nationale, la Préfecture et la Collectivité de Saint-Martin ont répondu à l’appel à projet de l’Agence nationale de la cohésion des territoires. Ils ont élaboré ensemble un dossier très complet qui a donc été retenu.

Le label « Cité éducative » de Saint-Martin est désormais une réalité et les moyens supplémentaires affectés par l’État pour notre territoire sont actés.

La stratégie est ambitieuse, partagée, avec la collectivité cheffe de file, elle vise à créer un véritable « Territoire à haute qualité éducative ».

Trois objectifs phares sont déclinés en une série de mesures et d’actions concrètes en faveur d’une réussite éducative partagée : conforter le rôle de l’école, promouvoir la continuité éducative et ouvrir le champ des possibles.

Concrètement, la Cité éducative de Saint-Martin sera portée par le collège Mont-des-Accords. Son périmètre principal est le REP (Réseaux d’Education Prioritaire) de Mont-des-Accords qui inclut le QPV (Quartier Prioritaire de la Ville) de Sandy-Ground, les élèves du Lycée Professionnel domiciliés à Quartier d’Orléans ainsi que les jeunes de moins de 25 ans des QVA (Quartiers de Veille Active) de Concordia, Agrément, St-James, Hameau-du-Pont, Grand-Case et Cul-de-Sac, soit près de 10 000 enfants et jeunes, scolarisés ou non.

Les actions existantes bénéficieront de moyens supplémentaires, d’une coordination à grande échelle et seront complétés par des dispositifs innovants.

Les détails de ce nouveau programme seront communiqués très prochainement.

« Les défis sont nombreux et chaque jour nous les relevons grâce à la future Cité éducative, nous irons encore plus loin dans la prise en charge des enfants et des jeunes de Saint-Martin », souligne Olivier Beaufour, Conseiller en ingénierie de formation.

Plus qu’une reconnaissance, le label « Cité Educative » est en effet un formidable levier pour lutter contre les inégalités et assurer concrètement l’égalité des chances pour tous.