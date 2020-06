Education : Retour obligatoire des élèves dans les écoles et collèges le 22 juin !

Dimanche 14 juin, lors de son allocution, Emmanuel Macron a évoqué un retour obligatoire des élèves dans les écoles et les collèges dès le 22 juin.

Alors que le début des vacances d’été est fixé au 4 juillet, le ministre de l’Education Nationale estime que « deux semaines [de cours], c’est très important, chaque jour compte » et que « l’école n’est pas une garderie ». Pour permettre le retour des enfants et des ados dans les établissements scolaires, Jean-Michel Blanquer a annoncé la fin de la limitation des quinze élèves maximum par classe. La distanciation physique sera moins contraignante, puisqu’elle passera de 4 m² à un mètre latéral entre chaque élève.

Retour à l’école : plus le choix pour les parents ?

Retour donc sur les bancs de l’école pour deux petites semaines. Les parents n’auront plus le choix de renvoyer ou non leurs enfants en classe. Pour certains parents, dans l’impossibilité de retourner sur leur lieu de travail, cela représentera un soulagement, tandis que d’autres seront sans doute plus frileux à ce sujet. Mais du côté du ministère de l’Éducation, la règle est claire : « Tous les élèves devront retourner en classe car l’instruction est obligatoire. Sans raison médicale valable, les parents n’auront plus la possibilité de garder leurs enfants chez eux. »