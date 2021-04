EDUCATION : Répartition et évolution des élèves en maternelle (suite)

On dénombre six écoles uniquement de niveau « maternelle » qui accueillent 1 169 élèves répartis en 59 classes, une école primaire, ce qui fait une moyenne de 19,8 enfants par classe. Trois établissements comptent plus de 200 élèves : Simeonne Trott à Marigot avec 269 enfants, Evelina Halley à Marigot avec 215 enfants et Jérôme Beaupère à Sandy Ground avec 202 enfants. L’école dont les effectifs sont les plus bas est Jean Anselme avec 128 élèves.

A noter que l’école Emile Choisy à Marigot accueille aussi 75 enfants en maternelle, ils représentent 20 % de ses effectifs.

Par rapport à 2019, le nombre d’enfants inscrits en maternelle a baissé de 4,16 % (-54 élèves). Les écoles Ghislaine Rogers et Eliane Clarke sont les deux écoles maternelles qui ont perdu le plus d’enfants, respectivement – 28 et -22 en un an. En revanche aucune classe n’a été supprimée dans ces deux établissements ce qui a permis de faire baisser la moyenne d’élèves par classe de 2,2 (18 contre 18,2 en 2019) à Eliane Clarke et de 3,1 à Ghislaine Rogers (19,4 contre 22,5).

La création d’une classe à Jérôme Beaupère a en outre permis de faire baisser la moyenne d’enfant par classe en 2020 (20,2 contre 22,7). (soualigapost.com)