ÉDUCATION : Quitter Saint-Martin pour étudier en étant bien préparé

Pour l’événement Successful Departure, 450 élèves de Terminale et de BTS se sont retrouvés au lycée professionnel Daniella Jeffry les 3 et 4 avril derniers, pour deux jours de préparation à la mobilité étudiante.

Pour cette onzième édition portée par la Collectivité et la Maison de Saint-Martin, les élèves et leurs parents ont pu échanger avec les services de la COM, LADOM, la CAF, le CROUS Antilles-Guyane, les banques locales, ainsi que certaines associations. Pour les jeunes désireux de poursuivre leurs études en métropole, l’association PELICARUS offre un accompagnement intéressant. Grâce à ses implantations à Paris, Toulouse et Montpellier, elle vient en aide aux Saint-Martinois en partageant les bons plans : transports, logement, santé, assurance, etc.

« En arrivant en métropole, on est souvent très isolé, c’est important d’être soutenu par les siens », témoignent George Dwight et Pillio Sampson, les représentants de PELICARUS, qui ont eux-mêmes bénéficié de cet accompagnement en 2023.

Nouvel intervenant cette année : l’association EDUCARIB, qui propose un accompagnement aux jeunes désireux de poursuivre leurs études ou de trouver un premier emploi dans la Caraïbe.

Après avoir rencontré les partenaires en salle polyvalente, les élèves ont participé à quatre ateliers thématiques concernant le budget, le logement, les démarches administratives et la gestion des émotions.

« Cette année, nous avons dédié un temps spécial aux rencontres avec les parents en fin de journée afin de les associer aux démarches », confie Jeannine Hodge, Directrice de la Maison de Saint-Martin, bureau de représentation de la Collectivité à Paris.

Une initiative saluée par les élèves qui ont déjà planifié leur avenir, et motivante pour ceux qui se cherchent encore.

Infos complémentaires : comparis@com-saint-martin.fr – infojeunes@com-saint-martin.fr – administration@pelicarus.org – www.edu-carib.com

