ÉDUCATION / Quand l’art éveille les enfants : clap de fin pour la saison 2 d’AFS Kids

Samedi dernier, la deuxième édition du programme Art For Science Kids & Youth s’est clôturée dans l’ambiance joyeuse du Living Museum d’Hope Estate.

Tout au long de l’année scolaire, 62 enfants de cinq structures, les écoles Elie Gibs et Happy School, et les associations Nature is the Key, Cobraced, et Bosco Horizon, ont exploré 14 expériences immersives, réparties en demi-journées artistiques. Sculpture, théâtre, chant, danse classique ou afro, peinture, crochet ou broderie… chaque atelier offrait une approche sensorielle du monde, pour nourrir l’intellect et exprimer les émotions.

“L’idée est qu’ils voient, touchent, ressentent l’art. Qu’ils comprennent ce que ça fait de l’intérieur”, résume Mélanie Dal Gobbo, présidente de l’association Art For Science. Grâce à une mini-conférence, les enfants, parents et encadrants ont (re)découvert les bienfaits prouvés des activités artistiques : théâtre pour la confiance et l’élocution, musique pour la mémoire, danse pour la coordination, sculpture pour la représentation dans l’espace… L’art vient nourrir notre cerveau, qu’on le consomme en tant qu’adulte ou enfant, seul, en famille ou en groupe.

Chaque enfant bénéficiare du dispositif est reparti avec un livret photo souvenir, ses créations et une gourde personnalisée, symbole de la sensibilisation à l’hydratation et à l’équilibre alimentaire.

Représentantes de la Collectivité et de la Cité éducative, Martine Beldor et Kathy Africa ont salué un projet qui “fédère avec cœur” et qui permet aux enfants “de grandir autrement”. Quant aux artistes, tous repartent avec une certitude : les enfants ont osé, dansé, chanté, sculpté. Et surtout, grandi. _Vx