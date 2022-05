Education : Quand la SEGPA se met  en réseau !

Depuis la rentrée 2019, le collège Roche-gravée-de-Moho accueille une section d’enseignement général et professionnel adapté (SEGPA).

Dans le cadre de la découverte professionnelle, le collège Mont-des-Accords, le lycée professionnel Daniella Jeffry et le collège Roche-gravée-de-Moho ont signé pour cette année scolaire une convention de mise en réseau permettant aux élèves de Roche-gravée-de-Moho de bénéficier d’enseignement professionnel au sein des deux autres établissements, en attendant que les plateaux techniques du nouveau collège de Quartier d’Orléans sortent de terre.

C’est ainsi que les élèves de la 4ème SEGPA du collège Roche-gravée-de-Moho fréquentent les ateliers de maintenance nautique du lycée professionnel Daniella Jeffry depuis le mois d’octobre à raison de 3 heures par semaine pour y recevoir un enseignement en Production Industrielle, en complément d’un enseignement en Espace Rural et Environnement qu’ils reçoivent dans leur établissement d’origine.

En février et en avril, c’est au collège Mont-des-Accords qu’ils ont complété leur formation en fréquentant les ateliers Vente, Habitat et Hygiène Alimentation Services. Durant cette session, ils ont pu s’initier à la cuisine et fabriquer des bancs en béton et bois qui agrémentent maintenant un carbet du plateau sportif du Collège Roche-gravée-de-Moho.

Une mise en réseau qui a permis à ces jeunes d’élargir leur découverte des champs professionnels et de renforcer la construction de leur projet d’orientation.

