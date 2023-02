ÉDUCATION : Première pause-café des parents à l’école Elie Gibs

Afin de renforcer la coopération entre les acteurs du soutien à la parentalité et les parents d’élèves, une « pause-café des parents » a été organisée à l’école élémentaire Elie Gibs de Grand-Case le lundi 6 février dernier.

Lancée par Maryse Jean-Baptiste, enseignante coordonnatrice ULIS à l’école Elie Gibs, et soutenue par Yannick Catanese, directeur de l’établissement scolaire, cette action d’information faisait suite aux résultats obtenus lors d’un sondage effectué auprès des parents d’élèves aux besoins éducatifs spécifiques. L’objectif général de ce temps d’échanges entre parents et établissements spécialisés, dont le thème était la réussite des élèves en difficulté à travers les aides spécialisées, était de réaliser un diagnostic auprès des parents des écoliers pour connaître leurs perceptions de la scolarisation des élèves aux besoins éducatifs particuliers, leurs opinions et attentes en matière d’accompagnement. Les résultats de l’enquête réalisée en ligne du 1er au 16 décembre 2022 sur un échantillon de 20 parents d’enfants âgés de 6 à 7 ans soulignent l’importance de sensibiliser les parents au vu de leur méconnaissance des dispositifs mis en place. Quatorze questions ont été posées aux parents comme les types de difficultés rencontrées par l’enfant. 62,5% des sondés ont répondu la lecture, 18,8% l’expression écrite ou orale et 6,3% la compréhension du texte. Avec une majorité d’élèves souffrant de troubles de l’attention (50%), les troubles de la mémoire et la dyslexie arrivent en seconde et troisième positions avec respectivement 18,8%. Plus de la moitié des élèves ne bénéficie pas d’un accompagnement professionnel (7 contre 9), ce qui coïncide avec le fait que 9 sondés sur 15 ignorent ce qu’est un plan d’accompagnement scolaire. Même constat pour la connaissance de la fonction d’un orthophoniste, 9 parents sur 16 méconnaissent ce métier qui prévient, repère et traite les troubles de la voix, de la parole et du langage chez les enfants, et aussi les adultes. À ce jour, seuls 5 orthophonistes officient sur la partie française de l’île alors que la demande en exigerait une dizaine. Les résultats sont aussi alarmants concernant la compréhension de la psychomotricité qui travaille sur des troubles divers comme les défauts de coordination, les difficultés de repérage dans l’espace, les tics nerveux et les maladresses motrices. Le psychomotricien permet de prendre conscience de son corps afin de mieux le maîtriser grâce à des jeux éducatifs et ludiques : 13 parents sur 16 n’en connaissent pas l’utilité. Du côté des dispositifs (AESH, RASED, ULIS, SESSAD, CMP), le sondage révèle que la grande majorité des parents ne les maîtrise guère. Cette première pause-café à l’école Élie Gibs a permis à ces derniers de découvrir, s’informer et rencontrer les professionnels de l’enfance qui se cachent derrière ces structures d’accompagnement : psychomotricienne, orthophoniste, éducatrice spécialisée, psychologue et médiatrice scolaires, assistante sociale, etc. La pause-café, ouverte à tous les parents, peu importe l’établissement scolaire de l’élève, s’est passée dans une réelle convivialité avec en ligne de mire le bien-être des enfants. Prévu initialement tous les trois mois, ce type d’action honorable et bienveillante se reproduira de façon mensuelle avec une thématique différente à chaque session afin de créer davantage de lien social entre les professionnels de l’enfance et les parents d’élèves. _Vx

1,272 vues totales, 1,272 vues aujourd'hui