EDUCATION : Pour la rectrice, il faut «adapter cette année scolaire en s’appuyant sur les évaluations » (fin)

Au collège, les résultats des élèves au niveau académique aux évaluations en 6ème sont aussi inférieurs à la moyenne nationale.

A Saint-Martin, le niveau est inférieur de 18,7 points en français et de 6,7 points en mathématiques au CP, et de 21,4 et 10,9 en CE1 par rapport au niveau de l’académie. A Saint-Martin, le niveau est inférieur de 20,9 points en français et de 26,5 points en mathématiques en 6ème par rapport au niveau de l’académie. «Cette année les évaluations en 6ème, auront un contenu plus poussé notamment en français et mathématiques. Positionnées au terme du cycle 3, elles doivent constituer des repères pour la classe et permettre, à l’échelle des équipes pédagogiques, de renforcer le lien inter degrés au sein du cycle 3 », a annoncé Christine Gangloff-Ziegler.

Au niveau du lycée, les tests de positionnement en début de seconde sont simplifiés avec pour les élèves de 1ère année de CAP, un test spécifique de littératie et numératie.

Afin de réduire les éventuels écarts constatés entre la rentrée et les vacances de la Toussaint, il est prévu que les apprentissages soient «concentrés sur les connaissances réputées acquises dans le cadre d’une scolarité ordinaire». «L’objectif c’est d’identifier les besoins de chaque élève et de leur apporter les réponses adéquates en leur proposant un parcours de progrès et de réussite», a souligné la rectrice qui souhaite que les réunions de rentrée avec les équipes disciplinaires soient « prioritairement consacrées aux stratégies à mettre en œuvre pour renforcer l’enseignement des savoirs fondamentaux, à la communication de ressources pédagogiques destinées à faciliter le travail des enseignants et à encourager l’autonomie de l’élève ».

(soualigapost.com)