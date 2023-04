ÉDUCATION : Pose de la première pierre du Collège 900 de la Savane

Ce lundi 17 avril marquait le lancement officiel du chantier de construction du collège 900 de la Savane avec une cérémonie de pose de la première pierre par les officiels.

Le moment fut solennel en présence de Louis Mussington, président de la Collectivité accompagné des élus territoriaux, de Vincent Berton, préfet délégué des Îles du Nord et Harry Christophe, vice-recteur représentant Christine Gangloff-Ziegler, rectrice de la région académique de la Guadeloupe. Sur un terrain initialement prévu pour accueillir la nouvelle maison de retraite, le collège numérique 900 remplacera le collège Soualiga de Cul-de-Sac détruit par l’ouragan Irma en 2017. Avec un premier budget de 24M€ revu à la hausse à cause de l’inflation pour atteindre un montant total de 34M€ (financement de l’État 18M€), le futur collège situé à 600 mètres de la cité scolaire a été présenté par José Carti de la Délégation Cadre de Vie et détaillé par Stéphane Leblanc d’IDP Antilles, cabinet d’architectes qui réalise la maîtrise d’ouvrages avec la société GTM : capacité de 900 élèves de la 6ème à la 3ème, 7 bâtiments bioclimatiques de 5400m2 dont les toits seront dotés de 800m2 de panneaux photovoltaïques, 31 salles de classe, une salle multimédia munie d’équipements numériques, des locaux de vie scolaire, un réfectoire avec une cuisine centrale, un centre de documentation et d’information (CDI), un gymnase, des locaux administratifs et 4 logements de fonction. Un abri cyclonique de 600 places est également prévu en sous-sol ainsi qu’un parking sécurisé pour les véhicules de secours. Afin de répondre aux enjeux environnementaux et limiter le coût d’exploitation énergétique, la ventilation et l’isolation font partie intégrante de la conception architecturale, ainsi que le confort thermique et la climatisation des salles.

Le chantier répondra aux clauses d’insertion, chères à Louis Mussington et Vincent Berton, avec l’emploi de 100 personnes. Les premiers travaux de terrassement débuteront en mai prochain et les travaux de construction en juillet 2023 avec la pose de la première grue. Lors de son discours, le président de la Collectivité déclarait « il est de notre responsabilité en tant que décideur politique que les enfants du collège et de Saint-Martin puissent jouir d’une scolarité dans les meilleures conditions possibles afin d’atteindre un taux de réussite acceptable voire très satisfaisant ».

Pour Harry Christophe, vice-recteur, la réalisation de cet ambitieux projet doit être salué, dont le travail de Christian Climent-Pons, chargé de la coordination, également mis en lumière par Vincent Berton. Avant de procéder à la pose de la première pierre avec ses deux homologues, Monsieur le Préfet a souligné l’importance de ce moment de joie et d’espoir pour la jeunesse saint-martinoise, prônant le dépassement de soi et la réussite scolaire dans un lieu d’innovations pédagogiques. L’ouverture du collège 900 de la Savane est prévue pour la rentrée de septembre 2025. _Vx

