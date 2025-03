ÉDUCATION : Point d’étape sur les travaux de construction du collège 900

Vendredi dernier, une visite du chantier du futur collège 900 de La Savane a été organisée à l’initiative du préfet Cyrille Le Vély, en présence de certains élus de la Collectivité dont le président Louis Mussington, et des équipes en charge du projet dont la Semsamar, maître d’ouvrage, GTM, maître d’œuvre et le bureau d’études Artelia.

Cette rencontre a permis de faire un point d’étape sur l’avancement des travaux, lancés le 17 avril 2023, de cet établissement d’envergure, qui vise à offrir aux élèves des infrastructures modernes et adaptées aux besoins du territoire.

D’une superficie de 5400m², le collège comprendra un gymnase couvert de 2000m², 31 salles de classe, un centre de documentation multimédia, un réfectoire, un parking et des logements de fonction. Construit selon les normes parasismiques, il sera entièrement connecté et doté d’une ventilation naturelle traversante. Il disposera également de 200m² de panneaux photovoltaïques et d’un abri cyclonique de 600 places.

Les travaux, qui ont mobilisé 8000m³ de béton en 12 mois, impliquent actuellement 150 ouvriers, avec 15.000 heures dédiées à l’insertion professionnelle des jeunes en recherche d’emploi. Le chantier, financé à hauteur de 42M€ par l’État, l’Europe et la Collectivité de Saint-Martin, nécessite encore plusieurs mois pour finaliser les installations et l’aménagement routier reliant la RN7. Un nouveau point d’étape est prévu en juin afin de confirmer une ouverture pour la rentrée du dernier trimestre 2025.

