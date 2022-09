ÉDUCATION : Plus de la moitié des collégiens sont boursiers

Aujourd’hui c’est la rentrée pour les élèves mais c’est aussi l’ouverture des demandes de bourse de collège.

La bourse des collèges permet d’aider les familles qui disposent de revenus modestes en réduisant les frais de cantine ou les dépenses relatives à l’achat de fournitures ou manuels scolaires. Pour l’année 2022-2023, les montants de l’aide varient entre 105 et 459 euros.

À Saint-Martin, 44,2 % des collégiens sont issus de catégories socioprofessionnelles défavorisées contre 40,7 % au niveau national ou 35,1 % au niveau académique. Seuls 10 % des collégiens sont issus de catégories socioprofessionnelles favorisées ou très favorisées contre un tiers au niveau national.

À la rentrée de 2021, plus de la moitié des collégiens étaient boursiers (53,2 %) dont un tiers à l’échelon 3. En 2020, 54,8 % des collégiens étaient boursiers dont 35,1 % à l’échelon 3. À titre comparatif, au niveau national, le taux d’élèves boursiers à l’échelon 3 est de l’ordre de 28 %.

Au lycée

Au lycée, près de 44 % des élèves scolarisés au lycée Robert Weinum étaient boursiers contre 21 % au niveau national et 46 % au lycée professionnel contre 39,5 % au niveau national. Respectivement 19 et 26 % d’entre eux sont boursiers à l’échelon 6. Le montant de la bourse varie entre 147 et 312 euros.

