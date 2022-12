ÉDUCATION : Noël dignement fêté à l’école Omer Arrondell

C’est dans la cour de l’établissement scolaire de Quartier d’Orléans que Patricia Petchy, la directrice, et le corps enseignant ont accueilli les parents pour assister aux prestations des enfants qui ont fait preuve d’un grand talent.

L’esprit de Noël s’est pleinement invité à l’école primaire Omer Arrondell de Quartier d’Orléans avec un petit marché artisanal concocté par les écoliers et les maîtresses. Bijoux, décorations, bougies et objets customisés vendus au prix symbolique de 1 à 6€, les petits commerçants ont été fiers de proposer aux clients d’un jour leurs créations. Les décorations en pâte à sel aux couleurs thématiques à accrocher dans le sapin ne manquaient d’ailleurs pas d’originalité, tout comme les grandes étoiles argentées utilisées comme pose-bougie.

Avant les emplettes de Noël, les parents ont pris place sur les chaises installées dans la cour de l’école pour assister au spectacle des élèves. Après s’être chauffé la voix, les enfants de la chorale ont ouvert les festivités. Quatre chants de Noël figuraient au programme, en français avec « Petit Garçon », en anglais avec l’indispensable « We wish you a merry Christmas », en créole avec « Noel oti nwèl » et en espagnol avec « Feliz Navidad » par les CPA, CPB, CPC, CM1 et CM2. Les membres des autres classes ont rejoint la scène des artistes avec d’autres chants comme « Zingayo » et « Bons baisers de Fort-de-France » ainsi que la récitation du poème « Mon arbre de Noël » par les CE1C, le tout sous de vifs applaudissements du public. La danse fut quant à elle mise à l’honneur par les élèves de CE2 avec de belles pyramides exécutées avec brio. Les enfants ont pris beaucoup de plaisir à se produire devant les parents et le formidable équipe de l’école primaire Omer Arrondell. Pour la directrice Patricia Petchy qui n’a pas manqué de féliciter les petits artistes, les élèves ne cessent de s’améliorer au fil des années dans les productions de spectacle, la mémorisation et l’écoute des autres. Les enfants ont chanté en chœur dans un esprit de partage typique de Noël. Encore bravo à eux ! _Vx

