EDUCATION – NAUTISME : Inoubliable participation de treize jeunes saint-martinois au Boat Show de Martinique

Le Club Nautique de Saint-Martin a récemment convié la presse afin de revenir sur la participation de treize jeunes issus de la section maintenance nautique du Lycée Professionnel Daniella Jeffry ou du Centre Symphorien d’Insertion de Quartier d’Orléans au Boat Show de Martinique qui s’est tenu du 19 au 22 mai dernier.

Notons d’abord la belle évolution pour le Boat Show de Martinique qui a compté lors de cette seconde édition 4600 visiteurs (40% de plus qu’en 2019) et 78 exposants (35% de plus qu’en 2019). Le Club Nautique (CNSM) organisait pour l’occasion, avec son président Bülent Gülay, le déplacement pédagogique de treize jeunes, leur permettant ainsi de découvrir l’univers de ce grand salon nautique. Grâce à plusieurs partenaires (CCISM, DRAJES, Lion’s Club Oualichi, CSI et le Lycée Professionnel Daniella Jeffry), les jeunes et l’équipe organisatrice se sont envolés vers Fort-de-France avec un programme chargé. Outre le Boat Show, visite de l’Habitation Clément et de la marina au Marin, mais aussi une initiation à l’aviron et au kayak dans la mangrove au Robert. Lors de la visite de la marina au Marin, les jeunes ont été surpris par la grandeur du site comparé à la marina Fort Louis à Marigot, constatant l’immense charge de travail que cela représente, ce qui a suscité une grande motivation de leur part à tous. Ils ont ensuite pu découvrir les équipements de la marina martiniquaise en apprenant de nombreuses manipulations comme lors de la démonstration de serrage d’hélices. La visite du Boat show a été l’apothéose de leur séjour, tous conscients de l’honneur de vivre un tel évènement qui rassemble tous les professionnels du secteur. Les jeunes ont échangé avec plusieurs officiels du salon nautique, qui leur ont rappelé la force d’être en possession d’un diplôme et d’être ainsi pris au sérieux par les employés potentiels. Le Boat Show était aussi l’occasion de mettre en valeur les compétences techniques de Saint Martin et de promouvoir sa destination, les jeunes saint-martinois ont fait un passage au stand de Métimer et de l’Office du Tourisme pour montrer leur soutien.

La visite s’est poursuivie avec l’exploration des différents bateaux, jet-skis et moteurs exposés, sous les explications des professionnels. Pour ces jeunes passionnés, mettre leurs yeux sur ce type de matériel est une forme de concrétisation de leur apprentissage théorique.

Leur passage en Martinique s’est poursuivi avec l’initiation à l’aviron, qui leur a appris la coordination et la persévérance. Les jeunes ont témoigné de l’aspect physique de cette discipline sportive et espèrent vivement la voir s’ajouter au panel d’activités nautiques disponibles sur notre territoire. Après une balade en kayak et un dernier tour des environs, toute la troupe a regagné l’aéroport pour rentrer à Saint Martin, la tête pleine de souvenirs et fière de cette expérience hors du commun. _Vx

