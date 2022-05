EDUCATION – NAUTISME : Douze jeunes saint-martinois au Boat Show en Martinique

Le 18 mai prochain, huit lycéens en bac professionnel maintenance nautique et quatre jeunes du Centre Symphorien d’Insertion (CSI) de Quartier d’Orléans s’envoleront, accompagnés, vers la Martinique pour participer à la seconde édition du Boat Show, le grand rendez-vous des professionnels du nautisme de la Caraïbe qui se tiendra du 19 au 22 mai 2022.

Le Club Nautique, organisateur de l’évènement, a rassemblé ces jeunes, leurs parents, les partenaires du projet dont le budget est de 15.000€, le corps professoral et la presse dans le restaurant du Lycée Professionnel Daniella Jeffry en début de semaine afin de présenter le programme de cette merveilleuse opportunité pour découvrir les métiers du nautisme, rencontrer les professionnels du métier mais aussi visiter l’île de la Martinique. Chacun des partenaires a pris la parole se remerciant et se félicitant mutuellement d’être parvenus en un temps record à monter une telle opération dédiée aux jeunes et à leur avenir. Angèle Dormoy, présidente de la CCISM, a confié à l’assemblée avoir été quelque peu sceptique que la CCISM soit sollicitée.

Considérant de prime abord le Boat Show comme un évènement uniquement réservé aux riches, la présidente de la CCISM a alors réalisé les avantages qui s’offriraient aux jeunes de participer à une manifestation de cette envergure, que ce soit s’ouvrir à l’autre ou être motivé à créer sa propre entreprise liée au nautisme. La condition sine qua none d’Angèle Dormoy avant de s’associer pleinement au projet initié par Bülent Gülay, président du Club Nautique, était d’y intégrer des jeunes saint-martinois, issus aussi de quartiers. En conséquence, ce sont douze jeunes qui ont été sélectionnés selon des critères de mérite, de volontarisme et d’assiduité. Huit du Lycée Professionnel Daniella Jeffry : Derwin Hunt, Christopher Bredy, Nélantonio Guzman, Kerby Jean-Baptiste, Ajani Tearr, Ronaldo Benjamin, Raylin Gomez, Julio Ramirez, et quatre jeunes de la CSI : Adrian Garcia, Roberto Warner, Merlando Beausol-Norville et seule représentante féminine, Raquel Eloy-Polo. Outre la CCISM, notons la vive participation de la Délégation régionale académique à la Jeunesse, à l’Engagement et aux Sports (DRAJES), représentée par Marc Fabre, le Lion’s Club Oualichi et bien évidemment, le Lycée Professionnel Daniella Jeffry et le Centre Symphorien d’Insertion. Les douze jeunes partiront le mercredi 18 mai avec quatre accompagnateurs dont Nika Shillingford, coordinatrice du Club Nautique, et Marie-Paule Rousseau de la CSI en direction de la Martinique. Le programme est chargé entre les visites du Boat Show, la découverte de l’île aux fleurs avec l’Habitation Clément, le port de plaisance et le chantier naval du Marin mais aussi une initiation à l’aviron et au kayak dans la mangrove au Robert. Forts de cette expérience inédite, les jeunes rentreront le 22 mai à Saint Martin. _Vx

Infos : https://www.martinique-boat-show.fr

