EDUCATION NATIONALE : Répartition et évolution des élèves dans le premier degré entre 2019 et 2020 (1/3)

Le nombre d’élèves scolarisés dans quatorze écoles publiques du premier degré en partie française s’élève à 3 595 à octobre 2020 selon les chiffres publiés par le ministère de l’Education nationale.

Un peu plus d’un tiers des élèves est en maternelle, 64 % en élémentaire. Cela représente 1 244 et 2 299 élèves par degré. 52 élèves soit 1,4 % des effectifs sont en classe Ulis (Unités localisées pour l’inclusion scolaire pour les enfants en situation de handicap). En CP, le nombre d’élèves est de 420, en cours élémentaires de 943 et en cours moyens de 936.

