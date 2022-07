EDUCATION : L’heure de la retraite a sonné pour Michel Sanz après sept années passées à St Martin

Après plus de quarante années de services, Michel Sanz part à la retraite. Il a débuté sa carrière dans l’Education nationale en 1980 en tant qu’instituteur dans une école d’une petite commune proche d’Agen dans le Lot-et-Garonne. Il a ensuite occupé différents postes (inspecteur d’académie, directeur de l’enseignement, de site et de production au sein du CNED) en Métropole jusqu’en août 2015, année où il s’envole, à sa demande, vers l’académie de Guadeloupe.

A Saint-Martin, Michel Sanz succède à Jean-Marie Jespère. Il est nommé vice recteur le 1er décembre 2020. Ses collègues et les chefs d’établissements ont souligné lors d’une cérémonie, cette volonté «de faire des spécificités de Saint-Martin une vraie réussite ». Il a notamment contribué à installer les classes bilingues, les classes à horaires aménagées, l’enseignement du tourisme, à créer des nouveaux BTS. Tous s’accordent à dire que Michel Sanz «a bouleversé le système éducatif» localement. «En arrivant à Saint-Martin, il a découvert le potentiel du territoire et s’est mis à son service », a confié la rectrice. «J’ai inscrit mes actions dans la continuité», se cantonne-t-il de dire.

Et d’insister sur «la dynamique » des équipes sur le terrain qui ont permis la réussite des mesures. Michel Sanz a également marqué ces sept années passées à Saint-Martin par sa volonté de rassembler l’ensemble des personnels, notamment ceux du premier et du second degré. «Chacun travaillait dans son coin sans rendre visible son travail, or il était important de fédérer les équipes autour de leurs actions», commente-t-il.

Michel Sanz quitte le territoire «le cœur lourd » pour aller s’installer dans le pays basque. Il sera remplacé à partir du 1er septembre. (soualigapost.com)

