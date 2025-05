ÉDUCATION : L’eSport et la culture au cœur d’un voyage pédagogique pour quatre collégiens saint-martinois

La semaine dernière, quatre élèves du collège Mont des Accords, Yariel, Jean Maxim, Nilima et Rodney, ont participé à un voyage d’immersion à Paris, mêlant numérique, culture et science. Cette initiative s’inscrivait dans le cadre du projet “RDCC : les ateliers Give Sens(e)”, dont l’un des objectifs majeurs était de lutter contre le décrochage scolaire, notamment grâce à l’eSport.

Encadrés par deux enseignants, Messieurs Lechopier et Noreskal,les élèves ont entamé leur séjour par une découverte du quartier japonais de Paris : déjeuner traditionnel, visite de librairies spécialisées et balade dans les rues du 1er et 2e arrondissements. Une manière originale de s’ouvrir à d’autres horizons culturels dès leur arrivée dans la capitale.

L’eSport pour créer du lien

Mardi après-midi, le groupe s’est rendu à ESPOT Paris, premier complexe eSport de France. Cette structure de 2000 m², dédiée au gaming et aux compétitions, leur a permis d’explorer l’univers professionnel du jeu vidéo. Une session de jeu a ponctué la visite, offrant un aperçu concret des métiers du secteur.

Le lendemain, la délégation a pris la direction des Mureaux, dans les Yvelines, pour rencontrer les élèves du collège Paul Verlaine. Ce moment d’échange a permis aux collégiens saint-martinois de partager leur passion pour l’eSport et de participer à un atelier thématique.

Au cours de la semaine, ils ont également visité une école spécialisée dans les métiers du jeu vidéo et du cinéma d’animation, pris part à des découvertes scientifiques et participé à un tournoi d’eSport inter-établissements.

Soutien actif de l’administration

Porté par David Desiage et Inès Noreskal, respectivement principal et cheffe de projet au collège Mont des Accords, soutenu par l’Association ANIS, et co-financé par le Fonds Social Européen Plus (FSE+) par l’intermédiaire du GIP DAIFI GUADELOUPE, ce projet a illustré une approche pédagogique innovante, faisant de la passion des élèves un levier de remobilisation et d’orientation professionnelle. _Vx