ÉDUCATION / Les écoles de la CCI Lyon Métropole à Saint-Martin : une opportunité pour les jeunes bacheliers

Dès aujourd’hui, et jusqu’au 28 février, Sébastien Arcos, directeur d’EKLYA School of Business et d’HYBRIA Institute of Business & Technologies, sera à Saint-Martin pour rencontrer les lycéens, bacheliers et étudiants en poursuite d’études (post Bac+2 et post Bac+3).

Son objectif est de leur faire découvrir les formations en commerce, ingénierie d’affaires et management proposées par ces écoles, rattachées à la CCI Lyon Métropole Saint-Etienne Roanne, et de leur offrir un véritable tremplin vers l’emploi. Avec ses BTS, Bachelors et Masters, l’établissement garantit des formations reconnues par l’État, qui associent excellence académique, expériences internationales et immersion en entreprise. Grâce à un solide réseau d’entreprises partenaires, ces cursus offrent une insertion rapide sur le marché du travail. “Nos formations correspondent aux attentes des entreprises”, souligne Sébastien Arcos.

Offrir la meilleure intégration possible aux jeunes des îles du Nord

Depuis plus de quinze ans, il accompagne de nombreux Saint-Martinois, dont il reconnaît les qualités et le potentiel : “Ils sont ouverts au monde, agiles et adaptables, des atouts précieux pour affronter les enjeux économiques de demain”. Leur bilinguisme et leur richesse culturelle sont également un plus dans les formations proposées. Conscient des défis liés à la mobilité des jeunes ultra-marins, Sébastien Arcos a mis en place un processus d’inscription accessible à distance. Tests, entretiens et échanges avec les familles peuvent ainsi se faire en visioconférence, permettant aux candidats de postuler sans avoir à se déplacer. Lors de sa visite, Sébastien Arcos échangera avec les jeunes et leurs familles pour leur présenter les opportunités offertes par EKLYA et HYBRIA. Il est d’ores et déjà possible de le contacter par mail à s.arcos@lyon-metropole.cci.fr ou via WhatsApp au +33 6 47 64 35 13 afin d’organiser un rendez-vous. _Vx

Partager : Facebook

WhatsApp

Plus

Twitter