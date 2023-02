ÉDUCATION : Les collégiens du Mont des Accords rencontrent l’écrivain Pierre-André Théodore

Dans le cadre de la Semaine de la Persévérance Scolaire, Ange-Marie Venthou-Dumaine, professeure documentaliste du collège, organise plusieurs rencontres entre les collégiens et des écrivains. Pierre-André Théodore, auteur haïtien ayant grandi en Guadeloupe, fut le premier à échanger avec les jeunes saint-martinois ce lundi 27 février.

La salle du Centre de Documentation et d’Information du collège du Mont des Accords était remplie de collégiens de troisième et de quatrième, plus de soixante-dix jeunes impatients de rencontrer l’écrivain du livre intitulé « Et tu peux soulever ce monde ! De victime à victorieux, mes douze conseils » édité chez l’Harmattan. Pour Pierre-André Théodore, « ce livre s’adresse à toutes les personnes qui manquent de confiance en elles et qui se doivent d’être résilientes. Cette faculté qui nous est offerte, nous humains, à rebondir après les échecs, à trouver les ressources nécessaires en nous pour aller de l’avant ». Sous forme d’un jeu de questions-réponses, les élèves ont découvert quelques traits de l’artiste dont le métier principal est technicien aéronautique, en charge de deux types d’avion dont le Boeing 787. Souffrant de dyslexie et de dysorthographie, Pierre-André Théodore a partagé son expérience et ses difficultés avec les collégiens, soulignant l’importance de croire en ses rêves et de se fixer des objectifs avec une discipline qu’il a particulièrement acquise en pratiquant l’athlétisme de haut niveau. Également globetrotteur et chanteur dont les talents ont été démontrés en fin de rencontre, l’écrivain a confié à l’assemblée que le processus d’écriture fut éprouvant pour lui. Si écrire un livre n’était pas une envie profonde au vu des difficultés cognitives de l’intéressé, le fait de passer à l’acte lui a permis de relever un challenge personnel tout en partageant avec ses lecteurs son parcours de vie atypique et inspirant, cette détermination à se dépasser et repousser ses propres limites, même quand les autres ne croyaient pas en lui. Avec 275 pages et une cinquantaine de chapitres, il aura fallu trois années pour que « Et tu peux soulever ce monde ! » voit le jour, à un rythme de deux heures d’écriture quotidienne. Véritable leçon de vie, de passion et d’estime de soi, la rencontre entre Pierre-André Théodore et les collégiens restera un moment gravé dans les mémoires de chacun. Après plusieurs interactions directes avec les jeunes, l’écrivain a procédé à un exercice général d’affirmation positive. Scandant des phrases-chocs comme « je suis déterminé », « je vais réussir » ou encore des mots forts comme « détermination, motivation, courage », l’assemblée a crié sa rage de vivre et de réussir. _Vx

Plus d’infos sur l’écrivain : http://pierreandretheodore.com

