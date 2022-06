Education : Le prix « Elcie Claire » décerné à Emeline Noreskal !

Basé sur sa devise : « Comprendre, Défendre et Entreprendre », le Soroptimist International Club de Saint Martin a entrepris depuis cinq ans de remettre annuellement à la meilleure élève dans les disciplines scientifiques de toutes les classes de 3ème « le Prix Elcie Claire » qui a été décerné cette année à Emeline Noreskal du collège Mont des Accords.

Cette action pérenne a été mise en place avec le Collège Mont des Accords en 2017.

Reconnue comme la meilleure élève dans les disciplines scientifiques parmi toutes les classes de 3ème de l’année scolaire 2021-2022, Emeline Noreskal s’est vue décerner le prix « Elcie Claire » et la remise d’un chèque de 500 euros.

La remise de cette récompense a eu lieu le 10 Juin dernier au Collège Mont des Accords. La présidente du club Soroptimist, Hélène Micot et les membres du club tiennent à remercier le Principal du Collège, David Desiage ainsi que son équipe éducative pour leur coopération et la réalisation de cette belle manifestation. Et encore bravo à Emeline ! _AF

