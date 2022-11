ÉDUCATION : Le Pass Culture bientôt disponible à Saint-Martin et à Saint-Barthélemy

Vendredi 18 novembre dernier, la Librairie du Bord de Mer à Marigot a accueilli les officiels pour le lancement tant attendu du Pass Culture destiné aux jeunes.

Né de la volonté de mettre à disposition des jeunes un nouveau dispositif favorisant l’accès à la culture et lancé en 2019 par le gouvernement français, le Pass Culture permet aux jeunes de 15 à 18 ans de bénéficier d’une somme à dépenser dans l’offre culturelle saint-martinoise et en France : 20€ à 15 ans, 30€ à 16 et 17 ans, 300€ à 18 ans, à utiliser selon les envies parmi le catalogue d’offres proposées sur l’application à télécharger. Spectacles, concerts, cours de théâtre, chant et dessin, instruments de musique, livres, bandes dessinées, les jeunes se dirigeront vers l’art qui les inspire. Le recensement des offres est encore en cours. Un montant spécifique sera également attribué aux établissements scolaires de la 4ème à la terminale afin d’accéder à des activités culturelles, la chargée de mission rencontrera les différentes directions en janvier prochain. Sur l’impulsion du préfet délégué Vincent Berton, accompagné pour l’occasion de son secrétaire général Fabien Sésé, du vice-recteur Harry Christophe, du directeur des Affaires Culturelles de la Guadeloupe François Derudder, du conseiller territorial Marc-Gérald Menard et de Geneviève et Patrick Videlier, gérants de la librairie, le président du Pass Culture, Sébastien Cavalier, a souligné l’importance d’un tel dispositif pour à la fois contrer le coût parfois inaccessible de l’offre culturelle et renforcer sa promotion sur les territoires de Saint-Martin et Saint-Barthélemy.

Pur outil de compréhension, de tolérance et d’imagination, la culture guide les jeunes dans leur construction, tout en voyant le monde au travers des yeux des autres. Elle est un élément essentiel à toute société moderne. L’attente ne sera donc plus très longue, le déploiement du Pass Culture sur Saint-Martin et Saint-Barthélemy aura lieu dans les prochaines semaines. _Vx

95 vues totales, 95 vues aujourd'hui