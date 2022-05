Education : Le baccalauréat a débuté hier au lycée Robert Weinum avec les épreuves dites de spécialité

Top départ pour le bac 2022 : à l’instar de la Métropole, les élèves du Lycée Robert Weinum à Saint-Martin passent depuis hier les épreuves de spécialité nées de la réforme décidée par le ministre de l’Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer.

Cette année, les épreuves de spécialité du bac, prévues du 14 au 16 mars, ont été reportées aux 11, 12 et 13 mai en raison de l’épidémie de Covid-19. Ces épreuves écrites des deux « spécialités » (qui équivalent à des dominantes) choisies par les lycéens en Terminale, sont nées de la réforme du baccalauréat décidée par Jean-Michel Blanquer. Elles comptent pour 32% de la note finale de cet examen et n’ont encore jamais été organisées, en raison de la crise sanitaire. En 2021 (première année du nouveau bac), ces épreuves avaient été annulées et remplacées par le contrôle continu.

Quand auront lieu les autres échéances ?

Après les épreuves de spécialité, les candidats en filière générale passeront l’épreuve de philosophie le 15 juin 2022. Puis, ce sera le Grand oral, entre le 20 juin et le 1er juillet 2022. De leur côté, les élèves de filière professionnelle devront plancher sur les épreuves écrites et pratiques sur support informatique (entre le 23 mai et le 3 juin 2022) et sur les épreuves écrites d’enseignements généraux (du 14 au 24 juin 2022).

Les résultats tant attendus seront disponibles à partir du 5 juillet prochain ! _AF

