ÉDUCATION : Lancement du Festival Langues, Arts & Cultures 2023

Le Festival des Langues, Arts et Cultures est un événement annuel qui met en avant la diversité culturelle et linguistique. Organisée par l’éducation nationale, la seconde édition se tient du 2 au 12 mai 2023 avec pour slogan « Vivons notre diversité ! ».

Occasion parfaite pour tous les établissements scolaires de valoriser des projets et actions autour de la diversité des langues, des arts et des cultures, cet évènement concerne tous les élèves du territoire de la maternelle à la terminale et promet un programme haut en couleurs mis en place pour que tout un chacun tisse des liens avec son environnement social et culturel. Pour le lancement de cette manifestation fédératrice autour du bien-vivre ensemble et de l’ouverture sur le monde, un spectacle de deux heures a été donné à la cité scolaire Robert Weinum, avec un hommage poignant à Catherine Proust. Orchestré par l’inégalable Evelyne Fleming, la première du Festival Langues, Arts & Cultures 2023 réunissait plus d’une centaine d’élèves qui se sont produits devant le panel d’officiels, avec entre autres Fabien Sésé, secrétaire délégué des Îles du Nord, Dominique Louisy, 3ème vice-présidente de la Collectivité, Harry Christophe, vice-recteur, Valérie Damaseau, présidente de l’Office de Tourisme, Angèle Dormoy, présidente de la CCISM et Hélène Bernier, 1ère vice-présidente de la Collectivité de Saint-Barthélemy. Hymnes, chants, danses, poèmes, musique live, les enfants ont porté fièrement les valeurs garantes du bien vivre-ensemble sur un petit territoire caractérisé par une mixité ethnique et sociale inédite : tolérance, respect, fraternité et solidarité. En partenariat avec l’USEP, Solidarité Laïque, les collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin, la CCISM, l’Office de Tourisme et la SEMSAMAR, les objectifs de ce festival singulier sont multiples comme valoriser le multilinguisme et le multiculturalisme du territoire, mettre en lumière les atouts d’une société cosmopolite ou encore remettre la langue et la culture française au cœur des apprentissages en prenant appui sur les langues maternelles des publics mineurs et/ou majeurs allophones. Véritable vecteur d’intégration, le Festival Langues, Arts et Cultures confère bien à l’île de Saint-Martin son appellation de « Friendly Island ». Un grand spectacle de clôture en nocturne se déroulera le vendredi 12 mai à la cité scolaire. _Vx

