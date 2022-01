Education : L’académie de la Guadeloupe recrute des personnels enseignants

Dans le contexte sanitaire actuel et pour faire face aux effets d’une nouvelle vague, l’académie de la Guadeloupe recrute des personnels enseignants nouvellement retraités et des personnes diplômées (à partir de bac +2) afin de renforcer les équipes pédagogiques et assurer la continuité pédagogique des élèves.

Si vous êtes intéressés, vous pouvez envoyer votre candidature à l’adresse recrutement.continuite-pedagogique@ac-guadeloupe.fr