ÉDUCATION : L’abolition de l’esclavage célébrée à l’école Hervé Williams

À la veille de la commémoration de l’abolition de l’esclavage organisé par la Collectivité de Saint-Martin du 28 mai, les élèves de CM2 de l’école Hervé Williams ont donné un magnifique spectacle relatant cette partie sombre de l’Histoire jusqu’à la libération des opprimés.

Un premier tableau fut d’abord présenté aux autres élèves de l’établissement scolaire de Concordia. Les élèves de CM2 ont, à travers la narration, le jeu, le chant et la danse expliqué à leurs camarades les conditions de vie précaires et le travail forcé des esclaves de l’époque pour récolter le coton, la canne à sucre et le sel… jusqu’à leur délivrance. Ils ont alors dansé leur joie d’être à nouveau libres, décuplée par les applaudissements de l’assemblée. Lors du second tableau, les élèves de CM2 ont donné vie à leur réplique d’un moulin à bêtes dans une sucrerie du 18ème siècle tout en racontant la fabrication du sucre et le commerce triangulaire. Ce projet de modélisation fut initié par leur professeur Xavier Mirre Minori en février dernier et s’est concrétisé grâce au soutien de la COM dans le cadre de la Caravane de l’Histoire et au financement de la Fondation pour la Mémoire de l’Esclavage. Bravo à tous ! _Vx

98 vues totales

Partager : Facebook

WhatsApp

Plus

Twitter