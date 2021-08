Education : La rentrée scolaire repoussée au 13 septembre

Gabriel Attal, le porte-parole du gouvernement a annoncé ce mercredi que la rentrée des classes serait décalée au 13 septembre, dans plusieurs zones et notamment à Saint-Martin et Saint-Barthélemy.

C’est désormais officiel. Gabriel Attal, le porte-parole du gouvernement a confirmé ce mercredi 25 août 2021, la décision de l’exécutif de repousser la rentrée scolaire au 13 septembre en Guadeloupe, en Martinique, à Saint-Martin et Saint-Barthélemy, ainsi que dans la partie de la Guyane en zone rouge en raison de la situation sanitaire « grave » à cause du Covid-19.

L’état d’urgence prolongé

A l’issue du conseil des ministres, Gabriel Attal a également ajouté que l’état d’urgence sanitaire serait prolongé « jusqu’au 15 novembre aux Antilles, en Guyane et en Polynésie française ». Un projet de loi sera présenté « la semaine prochaine » a-t-il précisé. Ces décisions ont été prises lors du conseil de défense Covid et du conseil des ministres, où le gouvernement s’est « longuement » penché sur « la situation dramatique dans plusieurs territoires ultramarins, dans les Antilles et en Polynésie française, où la sous-vaccination fait des ravages », a précisé le porte-parole. Des précisions seront apportées dans les heures à venir par les services de l’Éducation Nationale à Saint-Barthélemy et Saint-Martin.