EDUCATION : La police territoriale renforce la sécurité aux abords des écoles

La semaine dernière, des policiers territoriaux se trouvaient aux côtés des agents de l’association Sandy Ground on the move qui encadrent la traversée des écoliers. «Nous assurerions leur formation», explique Thierry Verres, gendarme à la retraite et nouveau directeur de la police territoriale.

Les passages piétons devant les huit écoles primaires publiques sont sécurisés soit par les policiers territoriaux, soit par des agents recrutés par deux associations pour le compte de la Collectivité. Or ces agents effectuent ce travail sans avoir été formés. Le nouveau patron de la police territoriale a ainsi souhaité leur dispenser une formation de deux heures (théorie et pratique). «Il y a des gestes de sécurité à adopter, surtout devant les écoles où le passage des voitures peut être rapide. De plus, il faut faire traverser les enfants tout en régulant la circulation automobile afin de ne pas créer d’embouteillages», conçoit Thierry Verres.

• Sensibilisation au non port du casque

Par ailleurs, les policiers territoriaux vont entamer un travail pédagogique avec les associations de parents d’élèves et les parents afin de sensibiliser ceux-ci aux dangers de la route et au non port du casque. Il n’est en effet pas rare de voir des parents déposer ou récupérer leurs enfants sur un scooter sans casque. «Nous allons faire un travail de sensibilisation et, s’ils continuent à ne pas respecter les règles, nous verbaliserons», indique le nouveau patron de la police territoriale.

4 vues totales, 4 vues aujourd'hui