ÉDUCATION : Inauguration de la nouvelle plaque dédiée à la laïcité 

Dans la lignée de la journée de la Laïcité à l’école avec pour thème le bien vivre ensemble, la direction du collège du Monts des Accords a inauguré une nouvelle plaque reprenant la charte de la laïcité à l’école qui a été élaborée à l’intention des personnels, des élèves et de l’ensemble des membres de la communauté éducative.

Dans un langage accessible à tous, cette charte explicite les sens et les enjeux du principe de laïcité à l’école, dans son rapport avec les autres valeurs et principes de la République. Elle offre ainsi un support privilégié pour enseigner, faire partager et faire respecter ces principes et ces valeurs. Adaptée aux spécificités de la mission éducative de chaque établissement scolaire, la charte de la laïcité à l’école vise à réaffirmer l’importance de ce principe indissociable des valeurs de liberté, d’égalité et de fraternité exprimées par la devise de la République française. La laïcité souffre trop souvent de méconnaissance ou d’incompréhension, et Madame Venthou-Dumaine, professeur documentaliste au collège du Mont des Accords l’a bien cerné. En mettant en place un travail collaboratif entre les classes de sixième et celles de CM2 de l’école Émile Choisy et dans l’élaboration de panneaux récapitulatifs de ce qu’est la laïcité per se, plusieurs élèves sont désormais plus familiers sur les termes repris dans cette charte et conscients des valeurs qu’elle prône. L’inauguration de la nouvelle plaque qui trône désormais sous le préau du collège a été effectuée en présence de Monsieur Houpert, principal adjoint du collège, Monsieur Patrice Sophie, professeur d’histoire géo pour les cinquième et les sixième, Monsieur Geoffroy Moreau, également professeur d’histoire géo, les élèves de sixième et celle sans qui tout ceci ne sera pas possible, Madame Venthou-Dumaine. Avant de dévoiler la plaque flambant neuve, les enfants ont accompagné la talentueuse Solange Lake pour chanter la Marseillaise, en cœur et avec une justesse si mélodieuse qu’il est de bon ton de leur rendre honneur._Vx