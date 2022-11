ÉDUCATION / GASTRONOMIE : Master class et ateliers de cuisine au Lycée Professionnel Daniella Jeffry

Si la compétition entre lycéens a malheureusement été annulée, plusieurs animations se donnaient au Lycée Professionnel Daniella Jeffry dans le cadre du Festival de la Gastronomie.

Après une soirée riche en émotions avec la compétition de barbecue qui a récompensé Eddy Cozier de Quality Food, les chefs invités du Festival de la Gastronomie ont proposé le lendemain aux élèves du Lycée Professionnel plusieurs ateliers de cuisine et master class. Au programme de ces dernières : Vladimir François Maïkoouva qui a su transmettre sa passion de la cuisine martiniquaise, Ilham Moudnib, véritable ambassadrice du dessert revisité pour enfant, la mixologue Ninon Fauvarque qui a remis au centre de l’attention les cocktails, et le chef doublement étoilé Nicolas Sale. Les lycéens ont bu leurs paroles avec grand intérêt. Après le côté théorique, place à la pratique. Ce jeudi 17 novembre, les ateliers cuisine organisés avec les élèves furent animés par les chefs Lionel Lévy, Daniel Vézina et Lionel Levy entouré d’une vingtaine de lycéens s’est lancé dans une recette de crevettes flambées au pastis avec panais et légumes poêlés. L’humour du chef a permis de détendre les jeunes quelque peu intimidés pour que l’atelier se déroule dans des conditions optimales. Dans une autre classe attenante à la cuisine principale du lycée, le chef canadien Daniel Vézina avait quant à lui opté pour une recette de tataki de saumon aux épices et pudding chômeur. Passionnant et alléchant. _Vx

