ÉDUCATION – FORMATION / Stage Dating : Ouvrir une porte, offrir un avenir

La CCISM organise, ce mardi 6 mai, une matinée « Stage Dating » à la cité scolaire Robert Weinum, de 9h à 12h. Une rencontre entre élèves et professionnels, conçue comme un tremplin vers l’avenir pour les 260 lycéens de seconde générale et technologique qui effectueront tous un stage d’observation obligatoire du 16 au 27 juin 2025.

Derrière ce format court mais essentiel, l’enjeu est de taille : mettre en lien concret la jeunesse saint-martinoise avec le tissu économique local. Pour les entreprises, c’est une opportunité directe de transmettre un savoir-faire, de faire découvrir un métier et, peut-être, de faire naître des vocations. « Et si vous étiez le déclic pour un jeune en quête d’avenir ? », interpelle la CCISM, en soulignant que l’accueil d’un stagiaire dépasse largement le geste ponctuel : il devient un acte de transmission et d’ancrage territorial.

En partenariat avec le lycée Robert Weinum, cet événement facilite la mise en relation entre les jeunes et les structures d’accueil, entreprises, administrations ou associations, en quête d’implication concrète dans l’avenir de leur territoire. Chaque rencontre pourra déboucher sur un stage, mais aussi sur un échange de parcours, de valeurs et d’inspirations. Une façon de resserrer les liens entre l’école et le monde professionnel, pour mieux construire l’avenir ensemble. Un engagement simple, mais qui peut tout changer. _Vx

Inscriptions : https://urls.fr/_Nxgi9

