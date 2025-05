ÉDUCATION / FLAC 2025 : le CEES mobilise les élèves-athlètes autour des sports nautiques

Dans le cadre du Festival Langues, Arts et Culture (FLAC) porté par l’Éducation nationale, le Centre d’Excellence & d’Éducation par le Sport (CEES) a organisé une matinée d’ateliers exclusivement dédiée aux élèves-athlètes.

Cette initiative, pensée comme une première action d’un programme plus vaste, entend renforcer le lien entre éducation et pratique sportive à travers des expériences concrètes et collectives.

Mercredi 21 mai, 45 jeunes répartis en quatre équipes se sont ainsi retrouvés sur la plage de Friar’s Bay pour participer à un parcours nautique décliné en quatre épreuves : natation avec l’association Tous à l’Ô, longe côte avec JLCA, kayak/paddle avec le club de voile de Friar’s Bay, et sensibilisation aux gestes de premiers secours grâce à l’expertise d’AFPS 978. Les équipes ont tourné d’un atelier à l’autre dans une ambiance dynamique, entre compétition bienveillante et découverte active du milieu aquatique.

L’enjeu de cette matinée n’était pas seulement sportif. Au-delà de l’initiation à des disciplines peu pratiquées en milieu scolaire, il s’agissait de promouvoir des valeurs fortes : esprit d’équipe, respect des consignes de sécurité, autonomie dans l’eau et solidarité.

À l’issue des rotations, les performances ont été évaluées, non seulement selon les résultats obtenus, mais aussi en fonction de l’implication et de la cohésion de chaque groupe. Une récompense symbolique est venue clôturer ce moment de partage, qui marque un cycle plus large en faveur de l’éducation par le sport à Saint-Martin. Retour sur la clôture du FLAC dans notre prochaine édition. _Vx