ÉDUCATION : Exposition consacrée à la laïcité au collège du Mont des Accords

Le 9 décembre marquant la journée de la laïcité à l’école, les élèves de sixième en collaboration avec des élèves de CM2 de l’école primaire Émile Choisy ont organisé une exposition et suivi des animations autour de ce thème.

L’intitulé de cette action ne pouvait être plus claire : la laïcité, bien vivre ensemble. Comme de nombreux évènements au collège du Mont des Accords remarqués et salués, celui-ci n’a pas dérogé à la règle puisqu’il fut mis en place par Madame Venthou-Dumaine, professeure documentaliste du collège et brillante cheffe d’orchestre, qui n’hésite jamais à mettre une thématique en lumière pour le bien éducatif des élèves. En accord avec la direction du collège, elle a donc proposé à Monsieur Patrice Sophie et Monsieur Geoffroy Moreau, tous deux professeurs d’histoire géo au sein de l’établissement d’associer trois classes de sixième (6 Maupassant, 6 Prévert , 6 Rousseau) avec trois classes de CM2 de l’école primaire Émile Choisy à Marigot. Madame Jennifer Douarin, professeure des écoles en charge de la classe de CM2A à l’école Émile Choisy s’est montrée ravie de cette expérience permettant aux élèves de sixième de guider et d’aider les élèves de CM2 dans le remplissage d’un questionnaire sur les grandes questions de la laïcité. Les élèves de sixième ont pensé, créé et confectionné les panneaux et les banderoles reprenant l’histoire de la laïcité. La matière sur le sujet avait été vue au préalable dans chaque classe respective. Les petits et moyens élèves n’avaient plus qu’à se rafraichir la mémoire ensemble ou grâce aux panneaux installés sous le préau du collège pour répondre au questionnaire qui leur demandait par exemple de citer les symboles de la république ou encore de définir le mot égalité ou celui de tolérance. Trois banderoles ont été réalisées par les jeunes de sixième et ce sont les élèves de CM2 qui ont voté pour leur création préférée. Les objectifs de cette action étaient de faire vivre les valeurs de la république et donner du sens concret aux mots. Le pouvoir des mots est innommable et leur importance indéniable. La liaison inter-degré reste une initiative riche que ce soit pour les élèves de CM2 qui découvrent un nouvel environnement mais aussi pour ceux du collège qui sont fiers de valoriser l’image de leur établissement. _Vx