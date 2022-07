EDUCATION : Evolution du taux de réussite au bac à Saint-Martin

Le taux de réussite au baccalauréat s’élève cette année à 84,4 % toutes séries confondues à Saint-Martin. Par rapport à ceux de 2021 et 2020, les résultats sont en baisse de 3,6 et 12 points. Si l’on compare le taux de réussite des épreuves précédentes et organisées de manière similaire (avant crise sanitaire), il est équivalent : en 2016, il s’était élevé à 85,3 % et en 2017 à 86,8 %. En 2018 et 2019 – années post Irma – il avait été plus bas (82,3 % et 77,6 %).

En séries générales, le taux de réussite est en nette progression depuis 2020 et se stabilise autour des 97 %. Cette année il est de 96,9%, en 2020 il était de 97,7 % et en 2021 de 98%. Il est supérieur de 3,7 points par rapport à celui de 2016 et de 5 points par rapport à celui de 2017.

En séries technologiques, le taux de réussite s’inscrit dans une tendance inverse : cette année il est de 88,7 %, soit un taux équivalent à ceux de 2018 et 2019. En revanche, il est inférieur de 2,8 et 7 points par rapport à ceux de 2016 et 2017. En 2020, le taux avait été de 100 % et en 2021 de 95,9 %.

Même constat dans les séries professionnelles : le taux de réussite s’élève cette année à 71,8 %, il s’agit de l’un des taux les plus bas après celui de 2019 (63,4 %). En 2016 et 2017, le taux de réussite était de 78,7 %, en 2018 il avait progressé de trois points. Les meilleurs résultats ont été enregistrés en 2020 (94,6 %). (soualigapost.com)

