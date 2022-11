ÉDUCATION – ENVIRONNEMENT : 58 enfants partent à la découverte de Tintamarre

Comme chaque année, l’association Métimer organise le « Sea Discovery Day », journée éducative pour que la jeune génération saint-martinoise découvre à la fois la richesse de la faune et la flore locales et les activités nautiques. Ce sera ce mercredi 16 novembre 2022 sur l’île de Tintamarre.

Ayant un nouveau projet de sortie en mer pour observer les baleines en janvier prochain, le Sea Discovery Day spécial Tintamarre de ce jour accueillera « seulement » 58 enfants dont 45 élèves de primaire de Sandy Ground et 13 collégiens de Quartier d’Orléans.

Avec un départ prévu à 8h30 de Grand-Case, les enfants se dirigeront par bateau vers Tintamarre où les agents de la Réserve Naturelle de Saint-Martin leur feront découvrir l’îlet et tous ses secrets en les sensibilisant sur la biodiversité et la préservation de l’environnement. Les jeunes saint-martinois participeront ensuite à des activités sportives sur la plage et dans l’eau avec leurs professeurs : beach volley, football, paddle, kayak, natation, etc. Avec un budget de 6000€ financé par la Politique de la Ville, le Sea Discovery Day 2022 promet une expérience inoubliable pour les 58 enfants qui regagneront le territoire vers 16h30. _Vx

