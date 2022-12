ÉDUCATION – EMPLOI : Premier Salon de l’Orientation et de la Mobilité de l’Étudiant réussi !

Les 8 et 9 décembre derniers, la Collectivité de Saint-Martin organisait la première édition du Salon de l’Orientation et de la Mobilité de l’Étudiant (SOME) au Lycée Professionnel Daniella Jeffry à destination des jeunes et de leur avenir.

Porté par le service jeunesse et sports en partenariat avec la Mission Locale, le Point Info Jeunesse de la Collectivité et le Pôle d’Excellence par le Sport, le SOME proposait 28 stands d’information et d’accompagnement spécifique sur les possibilités d’orientation qui s’offrent aux lycéens et aux collégiens de 4ème et de 3ème en matière d’études, de formation et de professionnalisation, au niveau national comme international, avec comme leitmotiv « partir pour mieux revenir ». Parmi les exposants, citons par exemple l’Armée de l’air, de l’espace et de terre, les gendarmerie, police et marine nationales, CFA Numérique Martinique, l’Université des Antilles, le Lycée Professionnel Raymond Néris en Martinique spécialisé dans les métiers de la mer, GRETA CFA, l’Institut de Formation aux Métiers Éducatifs Sanitaires et Sociaux (IFMES), Karib Global Training pour devenir Personnel Navigant Commercial, la CCISM, l’Université Caraïbe, Edu-Carib, Initiative Saint Martin Active, Vatel Martinique pour le management de l’hôtellerie et de la restauration, la Réserve Naturelle, le Lycée polyvalent de Pointe-Noire (LPO PN), le Campus Caraïbéen des Arts, l’école privée post-bac Saint-Charles, l’école nomade pour l’évènementiel, sans oublier les banques Crédit Mutuel, Bred et Caisse d’épargne, ainsi que la CAF et l’Agence de l’Outre-mer pour la Mobilité (LADOM). Tous réunis afin d’aider les jeunes à trouver leur voie, les professionnels ont longuement échangé avec eux sur leurs questions, leurs ambitions et leurs doutes. Pour Louis Mussington, président de la Collectivité, la formation des jeunes saint-martinois est un enjeu majeur. Après avoir visité chaque stand, il n’a pas manqué de féliciter les équipes pour l’organisation pointilleuse qui a permis aux lycéens et aux collégiens de se projeter plus concrètement dans un avenir professionnel. Isayah, 16 ans, nous confiait être séduit par les métiers de l’économie bleue qu’il a découvert au SOME. Dani, 15 ans, hésite entre la carrière d’hôtesse de l’air ou celle de pompier, stand d’ailleurs très prisé. Grâce au Salon de l’Orientation et de la Mobilité de l’Étudiant, les jeunes de Saint-Martin participeront activement à assurer l’avenir du territoire, tout en étant épanouis professionnellement. _Vx

2,258 vues totales, 754 vues aujourd'hui