EDUCATION : Deuxième édition du « Café des parents » au collège Mont des Accords

Au collège Monts des Accords, a eu lieu le vendredi 6 janvier dernier la 2nde édition de la manifestation « Café des parents » organisée et pilotée par Danielle HILAIRE, assistante sociale. Le thème retenu était : « Communiquer avec son ado sans se le mettre à dos ».

Comme pour la 1ère édition, dont le thème était « Le rythme de l’adolescent : Bien dormir, bien déjeuner pour se sentir bien à l’école », des intervenants internes (infirmières scolaires, cheffe de projet opérationnel de la Cité Educative, conseillère principale d’orientation) et externes (diététicienne, éducatrice et psychologue de l’Espace Santé Jeunes) étaient présents pour animer les débats. Une vingtaine de parents a répondu à l’appel, un nombre minime mais bien adapté pour une bonne circulation de la parole.

Le choix des thèmes est à chaque fois bien orienté afin de permettre de toucher un public de plus en plus large. Les parents apprécient vivement ces moments qui leur sont entièrement consacrés. En effet, le « Café des parents » est un lieu convivial et bienveillant qui permet aux parents d’échanger sur des thématiques riches et variées, autour de la parentalité. Chacun peut s’exprimer et prendre la parole sur ses difficultés, ses idées, sans crainte de jugement.

Une collation a été offerte et c’est autour de la galette des rois que la 2nde édition a eu lieu. Une façon de favoriser la communication et de rendre les débats plus attractifs.

Cette action fortement plébiscitée par la communauté scolaire, s’inscrit dans l’un des objectifs du projet d’établissement de lutte contre l’absentéisme par la mise en œuvre d’actions qui peuvent provoquer l’engagement scolaire des élèves et des parents et de donner du sens à l’école.

Cette opération a le soutien financier du Fond Social Européen dans le cadre de l’action « Ramener les décrocheurs sur le chemin du collège ».

David Desiage, le Principal et Jacques Houpert, le principal adjoint, soulignent l’implication des parents comme facteur fondamental dans la réussite et la persévérance scolaire des élèves.

