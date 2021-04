Education : Des orateurs en herbe au collège Mont des Accords …

Devenir ambassadeurs de son territoire passe non seulement par la connaissance de ce dernier mais aussi par la maîtrise de l’expression orale. Alors, quoi de mieux que de se donner les moyens de s’éduquer à l’art oratoire ?

Par le biais de la convention tripartite unissant la Collectivité de Saint-Martin, l’Office de tourisme de Saint-Martin et l’Education nationale, les élèves des classes de 4ème et de 3ème Tourisme ont été sollicités pour une inscription volontaire à une formation certificative. Une vingtaine de collégiens du Mont des Accords a répondu présent. Tous désireux de progresser, ces élèves ont fait preuve d’assiduité et de motivation en consacrant 16 heures studieuses de leurs vacances scolaires de Pâques. Sous la houlette de formateurs experts dans le domaine de la prise de parole c’est-à-dire des membres bénévoles du « St Martin Evolution Toastmasters Club », ils ont été initiés aux techniques du discours oral. Nadia AGAPE, Vernicia BROOKS, Sharanne GIBBS, Ingrid HOLAMAN et Glennicia ROGERS les ont menés à prendre confiance en leurs potentialités, leur ont appris à construire une énonciation dans un cadre de communication précis et à gérer un temps de parole imparti.

En renfort des toastmasters, les professeurs d’anglais et de tourisme de ces élèves, Pascal DIJON et Anthony GOMBIS sous le regard attentionné d’Evelyne FLEMING, chargée de mission du vice-recteur, ont encouragé ces jeunes à progresser tout en veillant au bon déroulement des séances (suite et fin dans notre prochaine édition).