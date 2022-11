EDUCATION : Des débats à la CCISM  et la réalisation d’une fresque murale à Spring au programme de la Journée des Droits de l’Enfant

Dans le cadre de la Journée des Droits de l’Enfant qui s’est déroulée à Saint-Martin exceptionnellement du lundi 21 au mercredi 23 novembre, la Collectivité de Saint-Martin et l’Éducation Nationale, ont organisé différentes manifestations sur le territoire.

Un établissement de la partie hollandaise et un autre d’Anguilla ont débuté lundi 21 novembre la célébration de la journée des Droits de l’Enfant, avec la 3ème édition du Débat «Les Droits de l’Enfant», à la CCISM.

Cinq élèves de chaque école ont été invités à débattre autour d’un article des droits de l’enfant sous le regard d’un modérateur.

Quatre établissements scolaires du second degré ont participé aux débats : le collège Mont des Accords (Concordia) et le collège Roches Gravées de Moho (Quartier d’Orléans), un établissement du côté hollandais : The Methodist Agogic Center (MAC) et un autre établissement d’Anguilla: Albina Lake-Hodge Comprehensive school.

Toujours dans le cadre de la célébration de la Journée des Droits de l’enfant, des élèves de l’école Émile Choisy et Hervé Williams ont réalisé mardi 22 novembre une fresque murale à Spring Concordia, en collaboration avec l’artiste peintre MaSh’in ART.

Cette fresque est située sur la rue Jean Jacques Fayel, en face de la Bibliothèque.

L’occasion de venir découvrir cette belle œuvre réalisée par la jeunesse saint-martinoise pétrie de talent !_AF

