ÉDUCATION : Concours de lecture sur le harcèlement scolaire

Le jeudi 10 novembre, la salle du Centre de Documentation et d’Information (CDI) du collège du Mont des Accords fut remplie d’élèves de troisième pour un concours de lecture sur le thème du harcèlement scolaire.

Animé avec pédagogie et énergie par Monsieur Venthou-Dumaine, le concours a débuté par un échange avec les élèves sur la définition de ce fléau qui touche près d’un enfant sur 10 chaque année à l’école : le harcèlement se définit comme une violence répétée qui peut être verbale, physique ou psychologique. Parmi un des textes lus lors du concours dont le jury était composé de Madame Hilaire, professeure de physique, et Andy Armougon, référent climat scolaire auprès du vice-recteur, ces quelques phrases récitées avec force : « Stop à la violence. Cessez de garder le silence, parlez-en. Tu te crois fort quand tu rabaisses ? Tu peux lui gâcher la vie et ça blesse ». Entre chaque lecture, un échange avait lieu avec les jeunes afin de souligner les mots importants comme « justice » en mettant l’accent sur les sanctions scolaires (avertissement, renvoi) et pénales (6 mois de prison, 75.000€ d’amende) pour la personne qui harcèle, « témoin » en distinguant le témoin actif du passif, « parler » en invitant à se confier si l’on est victime que ce soit au CPE, principal, à un professeur, assistant social, parent ou même un ami, et « cyber harcèlement » qui est tout aussi dommageable. Deux vidéos traitant du harcèlement scolaire dont une réalisée par l’école Aline Hanson de Sandy Ground ont été projetées aux élèves. Cette action thématique menée par l’étonnante Ange-Marie Venthou-Dumaine, professeure documentaliste du collège, proposait donc un concours de lecture d’un texte poignant en français par six groupes d’élèves de 3ème avec le renfort de trois collégiens de 4ème et deux de 5ème. Trois groupes ont été présélectionnés par le jury pour déclamer à nouveau leur texte. Après leur passage et une courte délibération, le quatuor gagnant, composé de Peggy Cedeno, Gonzalez Cavina, Defosse Telisma Lys et Irish Chance Kandre, a été applaudi et félicité, entre autres, par Jacques Houpert, principal adjoint.

Une remise de prix officielle en présence des parents sera organisée fin de semaine. Une exposition d’œuvres qui condamnent le harcèlement a été installée dans le hall du collège, rappelant à chacun l’importance de lutter contre cette violence gratuite et injustifiée. _Vx

392 vues totales, 392 vues aujourd'hui