ÉDUCATION : Beau succès pour le concours SXM International and Interscholastic Spelling Bee

Ce samedi 22 avril en matinée, la grande finale du premier concours SXM International and Interscholastic Spelling Bee s’est déroulée à la CCISM dans une ambiance bon enfant où le public a répondu présent pour soutenir les élèves de cinquième participant à ce concours quadrilingue d’épellation.

« Tous les enfants ont joué le jeu, certains se sont même essayés à épeler des mots dans une nouvelle langue, notamment le créole et l’espagnol, comme les participants du collège Roche Gravée de Moho dont l’équipe était moins importante. Tous les enfants ont été récompensés pour leur super travail » nous confie Cécilia Nacibide, professeur d’anglais au collège du Mont des Accords et co-créatrice du concours avec Anthony Gombis. Lors du concours SXM International and Interscholastic Spelling Bee organisé dans le cadre de la Semaine des Langues, une trentaine d’élèves de cinquième se sont lancés dans la compétition qui vise à répéter un mot et l’épeler correctement : douze élèves du collège du Mont des Accords, onze élèves de la cité scolaire Soualiga et sept élèves du collège Roche Gravée de Moho à Quartier d’Orléans. Particularité du concours, il s’adressait uniquement aux élèves de cinquième : « les participants de cette première édition sont d’ailleurs tristes à l’idée de ne pas pouvoir réitérer l’expérience l’année prochaine car notre concours n’est ouvert qu’aux élèves de cinquième, il a été créé spécialement pour eux et le geste a été beaucoup apprécié » déclarait Cécilia Nacibide. Dans une ambiance conviviale, les élèves se sont succédés derrière le micro installé sur la scène de la CCISM qui accueillait l’évènement pour montrer leur talent en orthographe, épelant avec concentration et minutie les mots donnés par le jury constitué de professeurs issus des trois établissements concernés. Les gagnants de chaque catégorie ont remporté des lots les invitant à poursuivre leur travail, à nourrir leur amour de leur langue et à en découvrir d’autres.

Le concours SXM International and Interscholastic Spelling Bee est une occasion parfaite d’apprendre à aimer l’orthographe en s’amusant, dans un esprit de compétition alliant fair-play et dépassement de soi. L’équipe organisatrice tient à remercier toutes les personnes qui ont permis la réalisation de ce concours qui met en lumière les talents saint-martinois, et ils sont nombreux. Face à l’engouement suscité par cette première édition, Cécila Nacibide et Anthony Gombis s’attellent déjà à la préparation du concours de l’année prochaine : « l’action a été bien reçue et ça nous a fait énormément plaisir ». _Vx

Voici les résultats du concours SXM International and Interscholastic Spelling Bee 2023 pour chaque catégorie linguistique :

ENGLISH

1st : RICHARDSON Josiah

(Mont Des Accords)

2nd : COCKS Janae

(Roche Gravée de Moho)

3rd : LAKE Shaylun (Cité Scolaire Soualiga)

FRANÇAIS

1ère : SEPTEMBRE Mikaela

(Roche Gravée de Moho)

2ème: MESINELLE Alexia

(Mont Des Accords)

3ème: NORESKAL Filip (Mont Des Accords)

ESPAÑOL

1: MERCEDES JIMENEZ Genesis

(Roche Gravée de Moho)

2: SEQUERA-BRACHO Valeria

(Cité Scolaire Soualiga)

3: RODRIGUEZ-TEJADA Carlota

(Cité Scolaire Soualiga)

KREYOL

1: MESINEL Alexia (Mont Des Accords)

2: PINTHIEIRE Ernst-Andy

(Mont Des Accords)

3: PAUL Samuel (Cité Scolaire Soualiga)

