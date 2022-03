ÉDUCATION ARTISTIQUE : «Mix’Art SXM», un événement dédié à la jeunesse saint-martinoise !

Du 7 au 11 mars 2022, plus de 500 jeunes dans différents établissements scolaires de Saint Martin participeront à une toute nouvelle opération éducative, artistique et citoyenne intitulée « MIX’ART SAINT MARTIN ».

En juin 2021, Ariana, une association éducative à vocation nationale qui œuvre à la réussite éducative des jeunes et à la promotion des valeurs citoyennes au travers de la médiation artistique depuis 2009 avec ses programmes MIX’ART, est intervenue à Saint Martin avec un projet à Quartier d’Orléans en réalisant deux grandes fresques murales de Street Art et animant des ateliers avec des élèves du collège Roche gravée de Moho et du Lycée professionnel Daniella Jeffry avec la réalisation d’une fresque participative de Street Art sur le mur du Stade. L’association revient en force pour cette nouvelle opération éducative qui illustrera pleinement le potentiel d’expression artistique et d’ouverture culturelle de la jeunesse d’Outre-Mer.

La semaine artistique se présentera sur trois volets : des ateliers de Street Art au cours desquels chaque classe réalisera des productions artistiques sur l’art et la culture de la Caraïbe, les élèves seront accompagnés par une équipe de trois artistes d’art urbain dont deux de Saint Martin, ESPA et MASH, Hajar Masbah de Paris viendra compléter le trio artistique. Les thématiques tournent donc autour de l’art et la culture caribéenne, l’Histoire et la géographie de la Caraïbe et bien sûr, l’environnement et la nature. Pour le volet musical, des ateliers de musique autour de l’opéra « La Flûte enchantée » de Mozart seront animés par quatre musiciens professionnels de l’Hexagone. Et pour terminer, une journée de restitution (11 mars) dont la matinée sera consacrée à un concert jeunesse autour de « La Flûte enchantée » avec la participation des classes à horaires aménagés musique.

Un concert de musique classique gratuit et ouvert au public aura lieu à partir de 20h pour célébrer en musique le vivre ensemble retrouvé après ces deux années de crise sanitaire. _Vx

Infos sur la plateforme et l’association : https://mixart-ariana.org

